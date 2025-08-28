植物などから作る燃料で車を走らせる脱炭素の取り組みが、国内の自動車メーカーの間で広がっています。トヨタ自動車などが今後、自動車の燃料として実用化しようとしているのは―トヨタなどは福島県大熊町に研究拠点を設け、植物由来のバイオ燃料を効率よく低コストで作るための開発を行っています。いま燃料として研究中のソルガムは、乾燥または痩せた土地でも育つ上、成長が早いのでコストを抑えて大量生産が可能です。また、光