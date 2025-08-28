サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（58）が28日放送のTBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）に出演。恋愛で後悔したことを聞かれ、「ない」と即答した。過去の恋愛での後悔について聞かれた武田は、食い気味に「ないですね」と即答。「後悔はないです。それがあるから今があるんです」と言い切った。「過去を振り返っても…Don'tlookbackですよ！」と名言を飛び出した。「今しか、未来しかないっすよ」と笑っ