横浜市は２８日、市内の児童相談所一時保護所で２０歳代の男性職員が一時保護中の１０歳代の男子の尻などを盗撮したと発表した。今後、市は男性職員を処分する方針。発表によると、男性職員は６月、夜の就寝時間の見回りの際、寝ている男子のズボンを脱がして尻などをスマートフォンで撮影した。男子が別の職員に相談して発覚。県警が不同意わいせつの疑いなどで男性職員を横浜地検に書類送検した。再発防止策として、市こど