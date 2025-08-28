徳島県板野町で27日午後5時40分ごろ、山の中腹から煙が見えたと地元消防に通報があり、県は28日、陸上自衛隊に災害派遣を要請した。県の消防防災ヘリコプターで消火活動をしているが、鎮火のめどが立たないためとしている。県と地元消防によると、周辺に住宅はなく、けが人は確認されていない。29日朝から陸自ヘリ4機が上空から散水する。落雷による火災とみられ、焼損面積を調べている。