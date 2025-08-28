◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島８―３巨人（２８日・マツダスタジアム）巨人の吉川尚輝内野手が４打数２安打で腰痛から復帰後６戦目で初のマルチヒットをマークした。「２番・二塁」で先発出場。初回１死で右前打を放って１７打席ぶりの安打をマークすると、６回先頭の第３打席は高め直球を左前へ運んだ。６月１日の中日戦（バンテリンドーム）以来となる２番起用に応え、復調の兆しとなる快音を響かせた。