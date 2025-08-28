声優の浦和希が２８日、ＢＳ日テレ開局２５周年記念特番「北海道芸術花火２０２５」（９月７日開催、１０月１２日放送）「稲毛花火ＳＫＹＯＲＣＨＥＳＴＲＡ」（１０月１８日開催、１１月３０日放送）の取材会を同局で行った。両大会のナレーションを務める浦は、さわやかな浴衣姿で登場。「浴衣を身につけると『わびさび』を感じますね」と笑顔で語りました。取材会では花火に関するクイズにも挑戦。「花火の“情熱的な赤