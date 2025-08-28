8月28日（木）九州アジアリーグ試合結果火の国サラマンダーズ8対3宮崎サンシャインズ第15回戦リブワーク藤崎台球場宮 ０００００１１１０｜３火 ４２０１００１００｜８宮崎：●坂本、遠矢、有馬、田中、鈴木、阿部ー下田火の国：○山田、北村、H 堀田、舘野ー有田、磧本塁打：法村第1号（火）リーグ優勝マジックを2とし明日の最短優勝に向けて勝利したい火の国サラマンダーズが、ホームに宮崎サンシャインズを