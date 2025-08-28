Photo: Kyle Barr ハッキングに悪用される便利なツール。開発者たちが「マルチツール」デバイスと呼ぶこのアクセサリーは、「Flipper Zero」といいます。2020年に初めて登場して以来、遊び感覚で気軽にセキュリティテストができるペンテスト用ツールと見なされてきましたが、実はハッキングに使っているユーザーが多く、専門家たちには「悪用できてしまうのでは？」と言われ続けてきました。