山小屋のような居場所で…驚きの転身を果たした39歳女性金メダリストの最新ショットに注目が集まっている。「8月11日(山の日)相澤病院のお隣り・フォーラム本庄1階に、マチをつなぐ山小屋のような居場所『Climbing Coffee』がスタートします」とインスタグラムでカフェをオープンさせたことを発表したのは、平昌五輪スピードスケート女子500メートルで、日本女子史上初の金メダルを獲得した小平奈緒さん。Tシャツにエプロン、