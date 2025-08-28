Samsungが新製品発表会「Galaxy Event September 2025」を日本時間9月4日18時30分より開催！Samsung Electronics（以下、Samsung）は28日（現地時間）、ドイツ・ベルリンにて2025年9月5日（金）〜9月9日（火）まで開催される世界最大級の家電見本市「IFA 2025」に合わせて新製品発表会「Galaxy Event September 2025」を現地時間（CEST）の2025年9月4日（木）11：30から開催すると発表しています。日本時間（JST）では9月4日18：30