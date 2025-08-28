草磲剛の娘役で大ブレイク天才子役と呼ばれた28歳女優が?難関試験?に見事合格。近影に注目が集まっている。「合格した!!」とインスタグラムに喜びの声を上げたのは、美山加恋。前回の受験では惜しくも4級に届かなかったが、今回はスコア183点で韓国語能力試験4級に合格したことを報告した。日常会話や推論的な文章理解までこなせるレベルとされ、韓国語を使った芝居への意欲も語った。美山は2002年に5歳で舞台デビュー。