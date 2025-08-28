※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。■これまでのあらすじ同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから「係のことで相談がある」と言われた専業主婦・黒木さんは、仕方なく遠足の後に話を聞く約束をする。そして迎えた当日、白田さんは「働きながら連絡係をやるのはしんどい」という理由で係をやめたいと言い出す。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれ