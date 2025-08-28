「広島８−３巨人」（２８日、マツダスタジアム）日米通算２００勝をかけて先発した田中将大投手は２回６安打５失点（自責点４）ＫＯで２敗目（２勝）を喫した。この日の偉業達成はならず「うーん。ほんと悔しい結果に終わりましたね」と振り返り、「相手のバランスを崩しきれなかったなっていうところは、そこは大きな要因かなというふうには思いますね」と投球を自己分析した。丁寧に低目、コーナーを突く投球は展開したも