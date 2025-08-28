日米通算２００勝を目指して先発マウンドに上がった巨人の田中将大投手（３６）が、２８日の広島戦（マツダ）で２回６安打５失点（自責４）。今季２敗目を喫し、敵地で偉業達成とはならなかった。初回から先手を許した。二死一、二塁から末包の左翼フェンス直撃の二塁打で先制点を献上。２回には女房役・岸田の逆転２ランで２点の援護をもらうも、自らの細やかな守備の乱れも相まって、赤ヘル打線の猛攻を受けた。２回に先頭