※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ同僚・芹との関係を疑われた夫は、離婚の危機に直面。四者での話し合いを経て芹の嘘が明らかになり、芹の夫・蓮斗は離婚を決意。裏切り相手の藤枝には内容証明を送ると通告しました。芹は藤枝に関係がバレたことを告げますが、その様子を草太に見られ、言い訳するも冷たく拒まれます。草太は「嫌悪感すらある」と告げて立