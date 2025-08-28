映画『君の声を聴かせて』(9月26日公開)のジャパンプレミアが、28日に都内で行われ、ホン・ギョン、ノ・ユンソ、キム・ミンジュ、チョ・ソンホ監督が登壇した。ホン・ギョン登場時にミンジュのヒールのストラップが外れてしまうハプニングがあった今回の舞台挨拶。ここですぐに動いたのが、ホン・ギョンだった。自らストラップを付け直す紳士的な振る舞いを見せ、会場に集まったファンの視線を集めていた。また、降壇時には、ユン