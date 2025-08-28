渇水による農地への被害が発生している新潟県上越市で8月28日、新米の検査が始まりました。品質への影響も懸念されましたが、平年並みの半数が一等米となり、関係者からは安堵の声が聞かれました。 28日朝、上越市のJAえちご上越の施設で行われたのは、8月に収穫されたコメの早生品種『つきあかり』の初検査です。上越市では猛暑が続き、6月下旬から1カ月以上まとまった雨が降らず、地面にひびが入り、稲が枯れてしまった田んぼも