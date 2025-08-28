兵庫県三田市の「コメはまずい」などと不適切な発言をして市議会から辞職を求められていた新潟県上越市の中川幹太市長が8月28日、続投を表明しました。 28日、神妙な面持ちで上越市議会の全員協議会に出席した中川幹太市長。兵庫県三田市の「コメはまずい」などと発言し、批判を浴びる事態となったことから…【上越市議会渡邉隆 議長（7月）】「市長としての責任の重さに改めて思いを致し、職を辞することを求める」去年も失言