人気アニメ「北斗の拳」でトキを演じ、映画「ハリー・ポッター」シリーズでセブルス・スネイプ役を務めた声優で、事務所「アプトプロ」代表取締役社長の土師孝也（はし・たかや、本名・加藤孝也＝かとう・たかや）さんが27日午前、亡くなった。「アプトプロ」が28日、公式サイトで発表した。72歳だった。同社は公式サイトで「弊社代表取締役社長加藤孝也（土師孝也）儀（享年72歳）令和7年8月27日午前心筋梗塞の為急逝いたしま