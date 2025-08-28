【ワシントン共同】米商務省が28日発表した4〜6月期の実質国内総生産（GDP、季節調整済み）改定値は、年率換算で前期比3.3％増だった。7月に公表した速報値の3.0％増から上方修正した。金融市場の予想した3.1％増を上回った。3年ぶりのマイナス成長だった1〜3月期からプラス転換した。個人消費と設備投資を上方修正したことが全体の修正につながった。