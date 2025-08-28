【ニューヨーク共同】28日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比39銭円高ドル安の1ドル＝146円96銭〜147円06銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1669〜79ドル、171円58〜68銭。目立った取引材料が乏しく値動きは限られた。