すぐにできる！水切りヨーグルトの作り方 レアチーズケーキ、カプレーゼなど、いろいろアレンジできる水切りヨーグルト。今回は、たった10分でできる水切りヨーグルトの作り方をご紹介します。使いたいと思ったときすぐにできるのも、嬉しいポイントです。 ヨーグルトに水重石を置くだけ 1. まずザル、ボール、キッチンペーパーを2枚用意します。 2.ザルの上にキッチンペーパーをひき、その上にヨーグルトを入れましょう