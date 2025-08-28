秋田朝日放送 秋田県警の直轄警察犬マリー。捜索現場で署員があきらめかけても行方不明者を探し出すなど数々の現場で活躍しましたが、28に日任務を全うしました。 シェパードのマリーは県警が飼育・管理をする直轄警察犬です。警視庁で訓練し２０１７年に秋田に来たマリーは今月で１０歳を迎え、人間でいうと７５歳になりました。マリーは嗅覚や運動能力の衰退がみられ、８年３カ月の任務を