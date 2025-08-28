お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人もいるのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、通帳有料化についてです。 ◆【マンガ】元銀行員が教える！通帳や取引明細などの「安全な捨て方」Q：通帳が有料になったと聞いたのですが、今までの通帳もお金がかかるのでしょうか？「通帳が有料になったという話を聞きました