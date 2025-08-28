（大阪中央社）大阪・関西万博で28日までの3日間、台湾文化の精神を音楽や舞台芸術で伝える公演「廟前の感謝の舞台」が行われた。台湾の音楽制作会社で代表兼アーティスティック・ディレクターを務める卓士尭さんが音楽監督を担い、ジャンルが多岐にわたるパフォーマンスを「音」を通じてまとめ上げた。公演では歌手や児童合唱団が台湾原住民（先住民）の言語や台湾語（閩南語）、客家語で歌ったほか、伝統人形劇の「布袋戯