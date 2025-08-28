Da-iCEのメンバーや薬師丸ひろ子さんたちがジブリの名曲をカバーする、スタジオジブリ トリビュートアルバム『ジブリをうたう その２』が11月19日に発売されることが発表されました。アルバムは映画『コクリコ坂から』や『アーヤと魔女』で音楽を担当した作・編曲家の武部聡志さんが全面プロデュースしています。■アイナ・ジ・エンドさんや乃木坂46のメンバーも参加参加アーティストは、アイナ・ジ・エンドさん、大野雄大さん＆花