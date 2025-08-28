米１０年債利回りは４．２４０％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:40）（%） 米2年債 3.637（+0.029） 米10年債4.240（+0.006） 米30年債4.903（-0.018） ドイツ2.709（+0.009） 英国4.719（-0.017） カナダ3.451（+0.001） 豪州4.286（-0.039） 日本1.613（-0.008） ※米債以外は10年物