ドル円のピボットは１４７．０７円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:46現在） ドル円 現値146.90高値147.49安値146.81 148.00ハイブレイク 147.75抵抗2 147.32抵抗1 147.07ピボット 146.64支持1 146.39支持2 145.96ローブレイク ユーロ円 現値171.63高値171.75安値171.12 172.51ハイブレイク 172.13抵抗2 171.88抵抗1 171.50ピボット 171.25支持1