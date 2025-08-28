沖縄県の道の駅は、南国ならではのフルーツや郷土料理が楽しめるグルメスポットとして人気を集めています。観光やドライブの途中に立ち寄り、地域の特色あふれる味覚を堪能できるのも魅力です。All About ニュース編集部では、全国10〜60代の男女226人を対象に「グルメが魅力的だと思う沖縄県の道の駅」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！【全ランキング結果を見る】2位：許田（沖縄県名護市）／43