気象台は、午後10時1分に、大雨警報（浸水害）を熊本市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】熊本県・熊本市に発表 28日22:01時点熊本地方では、28日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■熊本市□大雨警報【発表】・浸水28日夜遅くに警戒1時間最大雨量80mm