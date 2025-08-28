サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（58）が28日放送のTBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）に出演。最近の恋愛事情をサッカー用語で説明した。冒頭から「恋愛だけですね、結果が出ないのは。詰めが甘いですね」と飛ばす武田。「恋愛とサッカーは似てる」と振られると、「最近ピッチに立ってなくて結果が出てない」と笑わせた。「グラウンドではストライカーですけど、最近はストライカーじゃない。ストライカーで