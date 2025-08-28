俳優の満島真之介（36）が28日放送のTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に出演。今年の夏の思い出を熱く語った。オープニングで満島は「暑い日が続いてます。暑すぎます。元々は夏大好きな男だったんです。でもこの数年暑すぎてちょっと夏嫌いになりそうだったんです。その中で今年は夏が大好きになる出来事があったんです」と語り、その出来事として、今夏甲子園で沖縄尚学が優勝したことを挙げた。沖縄出身の