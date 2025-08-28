テレビ朝日系「くりぃむナンタラ」が２５日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也、有田哲平が出演した。この日の企画は「ボケ禁止！真面目に答えよう」。シソンヌ・長谷川忍、ちょんまげラーメン・田渕章裕、中山功太がボケなしで、真面目に回答していった。同企画は回答者に内緒で、裏テーマとしてフリーアナウンサーの森香澄と「誰が一番マッチするのか」を検証を進行。森アナは別室モニターから見守った。森アナは、