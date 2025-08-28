「広島８−３巨人」（２８日、マツダスタジアム）巨人は今季５度目の４連敗を喫し、借金は２となった。日米通算２００勝をかけた田中将が先発で２回７安打５失点ＫＯ。２敗目（２勝）を喫した。試合前のメンバー表交換では、阿部監督が審判団や広島・新井監督と２分半にわたって話した。三塁から本塁への走路を示すようなジェスチャーもあった。試合後にコリジョンルールについて話したのか問われた阿部監督は「そうですね。