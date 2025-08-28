シユイの新曲「インフェリア」が、10月3日より放送されるTVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』（TOKYO MXほか）のエンディングテーマに決定。また、同楽曲が10月4日に配信リリースされる。 （関連：【画像】TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』キービジュアル） 本アニメは、鳳ナナによる小説『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』（アルフ