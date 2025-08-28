◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―３ヤクルト（２８日・バンテリンドーム）ヤクルトは救援陣が打たれ逆転負け。５位中日との差が６に広がった。高津臣吾監督は「終盤あそこまで行って、逃げ切らないといけない」と無念の表情を浮かべた。１点を追う６回にオスナの５年連続２ケタとなる１０号ソロで同点とし、７回には１死二塁の好機で内山が中越えに適時二塁打を放ち勝ち越しに成功した。しかし、その裏に“落とし穴”が待って