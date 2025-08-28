フジテレビの梅津弥英子アナウンサーが２８日に自身のＳＮＳを更新。娘との２人旅の様子を公開した。インスタグラムに「頼りにならない母との２人旅で、また少しＪＫはオトナになったとさ。」とつづり、「＃直島＃香川＃ａｒｔｓ」とハッシュタグを付け、アートの島として知られる直島（香川県）での思い出の写真を添えた。この投稿にファンからは「母娘旅、いいねー」「スッゴク楽しそうです」「可愛い」「夏休みかな？