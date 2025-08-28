イランの核開発をめぐり、イギリス、フランス、ドイツの3か国はウラン濃縮活動などを続けるイランに対し、国連制裁を復活させる方針を決めました。ロイター通信は28日、複数の外交筋の話としてイギリス、フランス、ドイツの3か国がイランに対し、国連制裁を復活させる手続きに入ると報じました。イランの核開発をめぐっては、3か国とイランが26日に会談をおこないましたが、イラン側は譲歩せず物別れに終わりました。これを受けて3