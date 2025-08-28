フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（GP）シリーズ第2戦トルコ大会は28日、アンカラで行われ、女子ショートプログラム（SP）で岡万佑子が68.03点で2位につけた。村上遥奈（ともに木下アカデミー）は64.12点で3位。（共同）