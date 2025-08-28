無料通信アプリのＬＩＮＥで、著名人になりすましたアカウントに、本人でないにもかかわらず「認証済み」マークが表示される事例があることが分かった。運営するＬＩＮＥヤフーは表示の見直しや不正なアカウントの停止など、対策を進める方針だ。同社によると、認証マークが表示されたアカウントは、関連会社の「ＬＩＮＥワークス」が企業向けに提供しているサービスを使って作られているという。なりすましアカウントは、ＬＩ