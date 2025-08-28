カラバオカップ2回戦で、実質4部のグリムズビー・タウンによもやの敗退を喫してしまったマンチェスター・ユナイテッド。2-2からのPK戦はキッカーが一巡する緊張感のあるものとなったが、最後にブライアン・エンベウモがシュートを外してしまったことで決着となった。ファンはカップ戦の早期敗退を悲しみ、あるいは怒っているようだが、矛先は指揮官ルベン・アモリムに向けられている。というのも、アモリム監督はPK戦の最中にベン