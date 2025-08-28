大手総合商社の三井物産や三菱商事などを中心とした日本の12社がアメリカで核融合発電を手がける会社に出資したことが分かりました。三井物産や三菱商事、JERAなど国内の12社が出資したのは、アメリカで核融合発電の研究・開発を手がけるベンチャー企業コモンウェルス・フュージョン・システムズです。核融合発電は原子の核を融合するときに発生するエネルギーを使って発電する技術です。二酸化炭素が発生しない発電方法として注目