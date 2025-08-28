きのう夜、埼玉県坂戸市で建物の屋根が飛ばされたり、電柱が倒れたりする被害をもたらした突風について、地元の気象台はきょう、「ダウンバースト」か「ガストフロント」の可能性が高いと発表しました。きのう夜、埼玉県坂戸市青木の田畑が広がる地域で養鶏場の屋根が飛ばされたり、電柱が倒れたりするなど、突風によると思われる被害が発生しました。きょう、現地に職員を派遣して調査した熊谷地方気象台は、この突風をもたらした