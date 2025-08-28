石川県内の最低賃金が引き上げられたことを受け、経済4団体は28日、馳知事に中小企業などに対する支援策を要請しました。 「よろしくお願いします」石川県の馳知事のもとを訪れたのは、県商工会議所連合会の安宅建樹会頭など経済4団体の代表らです。ことしの石川県内の最低賃金の上げ幅は、過去最大となる70円。時間額は1054円となり、それにより大きな影響を受ける中小企業などへの支援策を要望しました。 石川県商工会議所