◇セ・リーグ阪神4―5DeNA（2025年8月28日横浜）阪神の中野が今季初の1番に入り、2安打2盗塁と躍動した。「とにかく塁に出ることだけを考えて」1点劣勢の6回先頭で佐々木から中前打を放つと、1死から3番・森下の初球に二盗に成功。8回1死無走者の場面でも伊勢から中前へ運ぶと次打者・熊谷の6球目にスタートを切って二塁を陥れた。それでも「1番の初回というところで塁に出ればもっとチームに勢いをつけられた」と反省