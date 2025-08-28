芸能事務所・アプトプロの代表取締役社長・土師孝也さんが２７日に心筋梗塞のため死去したことが２８日、事務所の公式サイトで発表された。７２歳だった。土師さんは、アニメ「世紀末救世主伝説北斗の拳」のトキ役、「ハリー・ポッター」シリーズのセブルス・スネイプ役の吹き替えなど、声優としても活躍した。