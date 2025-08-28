このお話は、作者星田つまみ(@hoshi.da)さんが陣痛中に常位胎盤早期剝離を起こし、緊急帝王切開で次男を出産した実体験が描かれています。分娩時の異常は予期できないこともあります。妊娠中に自分自身でどんな備えができるか、考えるきっかけとなるお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『まさかまた!?異常分娩フラグ』第20話をごらんください。 緊急帝王切開での出産を終え、目を覚ました星田さん