バンダイスピリッツは、『ウルトラマンオメガ』より「S.H.Figuarts ウルトラマンオメガ レキネスアーマー」(8,800円)を発売する。2026年2月より一般店頭で発売、現在予約受付中。2026年2月発売「S.H.Figuarts ウルトラマンオメガ レキネスアーマー」(8,800円)「S.H.Figuarts ウルトラマンオメガ レキネスアーマー」は、円谷プロダクション造形部門LSS徹底監修のもと『ウルトラマンオメガ』に登場する「ウルトラマンオメガ レキネス