親元を離れることになった桃子は、明るく元気なカナとルームシェアをすることに。最初こそは楽しい日々でしたが、次第にカナに振り回され始め…。ついに限界に達した桃子、カナになんと…！？『自己中すぎる友人と縁を切った話』第2話をごらんください。 ルームシェア中の友人・カナのルーズさに嫌気がさしてきた主人公・桃子。ついに堪忍袋の緒が切れる事態に発展します。 悪化するカナの振る舞い