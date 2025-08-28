市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：あす29日からの天気のポイントです。 小野：あす29日から9月1日・月曜日まで、金沢では4日連続の猛暑日予想です。2日・火曜日、3日・水曜日は雨の予報です。29日の予想天気図です。 小野：日本海に低気圧を伴う前線が進んできます。南にある高気圧から暖かい風が入ります。似たような状態が、1日・月曜日まで続く見込みです。この